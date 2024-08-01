В США трое исполнителей теракта 11 сентября признали свою вину

Трое обвиняемых в организации терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Им заменят смертную казнь на пожизненное заключение, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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