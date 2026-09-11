В Ивановской области спустя 19 лет задержали убийцу 16-летней девушки

Следствие установило, что убийцей оказалась случайная попутка: мужчина подобрал девушку на машине, вывез в лес и совершил преступление.
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