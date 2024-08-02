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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» не планирует закрывать 2 оставшиеся вакансии иностранцев: «На рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь»

– У «Авангарда» свободно еще две легионерские вакансии. Вы их планируете использовать в обязательном порядке? – Сейчас нет.

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