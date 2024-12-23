Британские военные массово увольняются из армии, несмотря на повышение зарплаты

Армия Великобритании испытывает серьезный кадровый кризис. Об этом пишет издание The Telegraph. В публикации отмечается, что только в прошлом году более 15 тысяч военных уволились со службы, причем восемь тысяч человек сделали это по собственному желанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии