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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 недели Несмо...

Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 недели Несмо...

Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 неделиНесмотря на то, что после трилогии Batman Arkham от Rocksteady Studios ожидали многого, Suicide Squad: Kill the Justice League практически не соответствует стандартам своих предшественников из той же вселенной.

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