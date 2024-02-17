Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 недели Несмо...

Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 неделиНесмотря на то, что после трилогии Batman Arkham от Rocksteady Studios ожидали многого, Suicide Squad: Kill the Justice League практически не соответствует стандартам своих предшественников из той же вселенной.
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