Міністерство фінансів. Вашингтон, округ Колумбія (архівне фото) Мінфін: американцям заборонено купувати російські цінні папери Американцям не дозволяється купувати як нові, так і вже існуючі боргові та пайові цінні папери Міністерство фінансів опублікувало рекомендації для американських фондових менеджерів, у яких пояснюється, що купівля будь-яких російських боргових зобов'язань або акцій, що належать російським фірмам, заборонена в […] Сообщение Мінфін: американцям заборонено купувати російські цінні папери появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.