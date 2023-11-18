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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Сарджент стал лучше со всем справляться. Он не совершает ошибок»

Руководитель «Уильямса» доволен результатом Алекса Албона и Логана Сарджента в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса (шестое и седьмое место соответственно).

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