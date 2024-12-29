ВСУ 49 раз обстреляли Белгородскую область за сутки: повреждены дома, автомобили, есть пострадавшие

Белгородская область продолжает оставаться под ударами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным на утро 29 декабря, за прошедшие сутки регион подвергся не менее 49 обстрелам, атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских снарядов.