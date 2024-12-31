Таксистка из Новосибирска рассказала, чем ее удивляют пассажиры под Новый год

Клиенты не только дарят подарки и оставляют щедрые чаевые, но и становятся участниками забавных историй, которые случаются в поездках Два года назад новосибирская таксистка Людмила Ожанская повесила в автомобиле елочные игрушки, от которых пассажиры пришли в восторг.