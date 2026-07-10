Реконструкция центрального рынка началась в Домодедово

Современный двухэтажный сельхозрынок появится в центре Домодедова в результате реконструкции. Демонтаж старых конструкций проводится таким образом, чтобы добросовестные арендаторы торговых точек смогли работать в бесперебойном режиме.
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