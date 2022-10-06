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The Hill: Зеленский и Байден должны потратить замороженные активы РФ на поддержку Киева

The Hill: Зеленский и Байден должны потратить замороженные активы РФ на поддержку Киева

Республиканец Кит Нотон в статье для издания The Hill заявил, что американский и украинский президенты Джо Байден и Владимир Зеленский могли бы легко избежать ослабления поддержки Киева со стороны республиканцев, конфисковав замороженные активы РФ.

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