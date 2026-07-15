Мария Захарова обвинила Запад в беззастенчивом вмешательстве во внутренние дела Грузии, отметив, что независимая политика Тбилиси воспринимается как вызов, вызывая раздражение западных стран, преданных своим интересам.
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