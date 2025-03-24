В Уварово подросток на скутере сбил 36-летнюю женщину

В Уварово подросток на скутере сбил пешехода. Авария произошла вечером 23 марта на улице Кузнечной. Как рассказали в Госавтоинспекции Тамбовской области, 15-летний подросток на скутере, перевозящий 19-летнюю девушку, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и сбил 36-летнюю женщину, которая находилась на обочине.