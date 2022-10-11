Развитие экономики замкнутого цикла объяснили на полях РЭФ-2022

Содействие экономике замкнутого цикла сейчас — это проблема. Потому что она развивается там, где вторичное сырье дешевле, чем первичное, объяснила на полях РЭФ-2022 директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.