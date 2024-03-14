Литературный поезд "По следам писателей" будет курсировать в дни школьных каникул

Горьковская железная дорога совместно с АО ВВППК в рамках развития внутреннего туризма запускают пригородный тематический поезд “По следам писателей”, который будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Арзамас в период весенних школьных каникул с 21 по 28 марта 2024 года.