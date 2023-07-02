Закон и Порядок

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«Вагнер» по госконтрактам получил 858 млрд. рублей

«Вагнер» по госконтрактам получил 858 млрд. рублей

Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

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