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Кубок мира по регби-2023. Грузия сыграет с Португалией, ЮАР против Ирландии, Англия встретится с Чили

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа С Тулуза, Франция Грузия – Португалия – 15.00   Положение в группе: Уэльс – 10 очков (2 игры), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 0 (1), Португалия – 0 (1).

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