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Россия приготовила список требований для США

Россия приготовила список требований для США

Приближается дата, о которой все слегка забыли, а учащающиеся признаки говорят о том, что всё к ней идёт.

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Комментарии
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Борис Виленский
Слов много, а вера только делам.
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13 час.
Natalija Osminina
Всему когда-то приходит конец. И власти США с долларом тоже. Просто нам повезло оказаться в центре небывалых событий - гибели старого мира и становления нового. И это  не Октябрьская революция и не крушение СССР , произошедшие в отдельно взятой стране. Это МИРОВАЯ революция.
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1
8 час.
вера курьянова
У военного человека не отчуждают недвижимость.
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1 час.

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