Приближается дата, о которой все слегка забыли, а учащающиеся признаки говорят о том, что всё к ней идёт.
Россия приготовила список требований для США
Комментарии
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Natalija Osminina
Всему когда-то приходит конец. И власти США с долларом тоже. Просто нам повезло оказаться в центре небывалых событий - гибели старого мира и становления нового. И это не Октябрьская революция и не крушение СССР , произошедшие в отдельно взятой стране. Это МИРОВАЯ революция.
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