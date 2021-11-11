Россия приготовила список требований для США

Natalija Osminina

Всему когда-то приходит конец. И власти США с долларом тоже. Просто нам повезло оказаться в центре небывалых событий - гибели старого мира и становления нового. И это не Октябрьская революция и не крушение СССР , произошедшие в отдельно взятой стране. Это МИРОВАЯ революция.