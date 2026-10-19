Кладбище военных кораблей на острове Русский

Место действия: Остров Русский, Приморский край. Если точнее, бухта Новик, а еще точнее, бухта Труда в бухте Новик.
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