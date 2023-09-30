Заморозки до -3 придут в Свердловскую область

Заморозки до -3 градусов ожидаются ночью и утром 30 сентября в Свердловской области. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» ночью 30 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.
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