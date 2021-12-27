Виралайф

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Уважают не за страх, а за совесть. А совести-то у вас и нет. Вывод напрашивается сам.Еврокомиссия нашл...
  • vladimir быстрый
    фуфло !СМИ: НАТО объявил...
  • галина
    Зачем нам иностранцы. Своих коррупционеро мало?Осужденный за кор...

“Идите вы со своими озабоченностями”: Путин резко высказался о НАТО (ВИДЕО)

“Идите вы со своими озабоченностями”: Путин резко высказался о НАТО (ВИДЕО)

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу действий России относительно НАТО. По его словам, поведение Москвы в адрес западного блока будет зависеть не от переговоров по гарантиям, а согласно требованиям безопасности в будущем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх