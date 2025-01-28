Фадей Нагачевский: "Очень многие страдают из-за политического беспредела" 

В Молдове очень много судей, прокуроров, полицейских, врачей, педагогов и представителей других институтов страдают из-за политического беспредела властей, из-за политической безграмотности и узколобости правителей, находящихся сегодня при власти.
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