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Деревянные сваи — особенности применения

Деревянные сваи — особенности применения

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

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