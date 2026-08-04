Деревянные сваи — особенности применения

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.
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