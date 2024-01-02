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Российская армия начала прощупывать почву для взятия Одессы — экс-аналитик ЦРУ

Российская армия начала прощупывать почву для взятия Одессы — экс-аналитик ЦРУ

Российская армия в случае необходимости способна взять под контроль Одессу. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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