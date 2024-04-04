Губернатор Василий Анохин анонсировал масштабный ремонт дорог на Смоленщине

Планы развития отрасли обсудили на заседании правительства Смоленской области под председательством губернатора В этом календарном году власти субъект отремонтируют 40 региональных автодорог, покрытие 10 улиц в Смоленске - общей протяжённостью почти 300 километров, без учёта муниципальных дорог.