Самарские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей

Ученые из Самарского университета им. Королева изготовили экспериментальный образец плазменного покрытия, которое защитит элементы ракетных и авиационных двигателей от высоких температур, сообщили в пресс-службе вуза.
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