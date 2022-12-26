В Чите Деда Мороза оштрафовали за нарушение правил перевозки детей

Предприимчивый горожанин возил желающих в оформленном под сани Деда Мороза автоприцепе.В понедельник, 26 декабря, в Чите на улице Новобульварной сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota с прицепом, оформленным в стиле саней Деда Мороза.