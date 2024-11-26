Приглашение настолько отъявленной русофобки в условиях идущей СВО — это нонсенс даже для «Ельцин-центра» — Мы правильной дорогой идём, товарищи?

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Комментарии
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Насенков Андрей
Вот ведь, надо было её выдворять из страны ещё в детстве. Такие неблагодарные твари..
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3 час.
В
Владимир
Предатели есть предатели, и вещи нужно называть своими именами не взирая на личности. Поступать с такими по закону. А работникам Ельцин-центра советую прочитать басню Крылова о крысе.
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2 час.
саша дмитренко
у  всех  главарей  комми  дети  и родственники  уехали  на  запад
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2 час.

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