Приглашение настолько отъявленной русофобки в условиях идущей СВО — это нонсенс даже для «Ельцин-центра» — Мы правильной дорогой идём, товарищи?

Насенков Андрей Вот ведь, надо было её выдворять из страны ещё в детстве. Такие неблагодарные твари..

В Владимир Предатели есть предатели, и вещи нужно называть своими именами не взирая на личности. Поступать с такими по закону. А работникам Ельцин-центра советую прочитать басню Крылова о крысе.