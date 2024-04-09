Жив или мертв? Эксперт рассказал, что происходит с рынком недвижимости в Барнауле

Ипотека на вторичное жилье держится на "взрывоопасном" уровне После сохранения Центробанком ключевой ставки на уровне 16% стало понятно, что больших изменений к лучшему на рынке недвижимости ждать не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии