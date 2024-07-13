Татарстанские эксперты посоветовали отложить популярную игру с хомяком

Миллионы людей по всему миру- в виртуальной клетке с хомяком — западня и очередной обман — почему эксперту советуют отложить популярную игру на телефоне, где вместо сыра в мышеловке — грызун раздающий монеты.
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