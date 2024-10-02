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Вечерний Новосибирск

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Караканчики прославили на всю страну ремесленника Дмитрия Ушакова из Ордынки

Караканчики прославили на всю страну ремесленника Дмитрия Ушакова из Ордынки

Скульптурная композиция из сучков сосны, посвященная Году семьи, под названием «Осенние грезы обыкновенного ордынского Караканчика о своей подруге прекрасной Кирзунье, о любви к ней и высшей точке чувствования этой любви» принесла серебро мастеру Дмитрию Ушакову на Культурной олимпиаде Новосибирской области.

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