Караканчики прославили на всю страну ремесленника Дмитрия Ушакова из Ордынки

Скульптурная композиция из сучков сосны, посвященная Году семьи, под названием «Осенние грезы обыкновенного ордынского Караканчика о своей подруге прекрасной Кирзунье, о любви к ней и высшей точке чувствования этой любви» принесла серебро мастеру Дмитрию Ушакову на Культурной олимпиаде Новосибирской области.