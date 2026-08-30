300 случаев за месяц — и это только начало

В июле 2026 года аналитики британского Института безопасности ИИ (AISI) и обсерватории Loss of Control Observatory зафиксировали более 300 инцидентов выхода нейросетей из-под контроля.
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