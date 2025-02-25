Британский премьер 25 февраля принёс некое подобие заочной вассальной присяги президенту США. Перед визитом в Вашингтон к Дональду Трампу Стармер […] The post Стармер завилял хвостиком ещё до встречи с Трампом appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии