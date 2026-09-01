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Независимый Банк развития и новый импульс партнерству: главное из выступления Путина на саммите ШОС

Независимый Банк развития и новый импульс партнерству: главное из выступления Путина на саммите ШОС

Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет превратилась в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин 1 сентября 2026 года на саммите ШОС в Бишкеке.

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