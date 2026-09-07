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МОСИНФОРМ

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Иммерсивное полотно из флорентийской мозаики создадут на станции метро «Южный порт»

Иммерсивное полотно из флорентийской мозаики создадут на станции метро «Южный порт»

Флорентийская мозаика и декоративные композиции украсят интерьеры станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро.

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