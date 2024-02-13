Медведев высказался о реакции Шольца и Сунака, высмеявших интервью Путина Карлсону

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Британии Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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