Хохлова осмотрела объекты культуры, образования и промышленности Александрова

Благодаря нацпроекту «Семья» Центральная библиотека имени Гоголя в Александрове преобразована в современную модельную библиотеку, что повысило интерес к чтению среди детей.
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