УЕФА наградила Тьерри Анри Президентской премией 2026 года

Тьерри Анри удостоен Президентской премии УЕФА за 2026 год. Награда была вручена за его выдающиеся достижения как на футбольном поле, так и за его аналитические способности за пределами игры.
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