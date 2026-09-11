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Царьград

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УЕФА наградила Тьерри Анри Президентской премией 2026 года

УЕФА наградила Тьерри Анри Президентской премией 2026 года

Тьерри Анри удостоен Президентской премии УЕФА за 2026 год. Награда была вручена за его выдающиеся достижения как на футбольном поле, так и за его аналитические способности за пределами игры.

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