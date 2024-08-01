Мост Табиат в столице Ирана подсветили багрово-красным в знак мести за Ханию

Мост в столице Ирана Табиат — крупнейший мост для пешеходов в стране. Одно из лучших мест для прогулок и семейного отдыха для местных жителей, — его подсветили темно-красным цветом, этот цвет символизирует кровную месть за случившееся накануне убийство в Республике Иран руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.