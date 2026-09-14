Юрист Матюшенков предупредил, что за побег питомца из дома владельца могут привлечь к ответственности

Первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков рассказал «Абзацу» , что побег питомца из квартиры или частного дома может привести к штрафу или иной ответственности.
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