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Русская весна

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47 штурмов за сутки: Армия России атакует позиции ВСУ у Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами, — генерал Тарнавский (ВИДЕО)

47 штурмов за сутки: Армия России атакует позиции ВСУ у Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами, — генерал Тарнавский (ВИДЕО)

«В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ россияне за минувшие сутки провели 47 штурм нанесли 54 авиаудара, совершили 1151 артобстрела, 103 удара дронами-камикадзе», — сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский.

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