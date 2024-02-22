«В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ россияне за минувшие сутки провели 47 штурм нанесли 54 авиаудара, совершили 1151 артобстрела, 103 удара дронами-камикадзе», — сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский.
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