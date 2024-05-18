«Какая родина? Только деньги!» – раскрыто истинное отношение Пугачевой к своим мужьям и России

В настоящее время многие не могут понять изменений, которые произошли с Аллой Пугачевой – она, когда-то обожаемая всем народом, неожиданно стала человеком, который постоянно выражает критику в адрес своих соотечественников (если можно так выразиться).
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