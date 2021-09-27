Состоялся релиз футбольного симулятора FIFA 22

"Серия игр FIFA является одной из наиболее успешных на российском рынке уже многие годы. Новая часть футбольного симулятора становится одним из наиболее ожидаемых релизов осени, к которому мы фиксируем высокий интерес начиная с даты старта продаж.
"Серия игр FIFA является одной из наиболее успешных на российском рынке уже многие годы. Новая часть футбольного симулятора становится одним из наиболее ожидаемых релизов осени, к которому мы фиксируем высокий интерес начиная с даты старта продаж.
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