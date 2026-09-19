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Частный остров и полмиллиарда рублей на торжество: стало известно, как пройдёт свадьба 20-летней "Мисс Россия" Валентины Алексеевой и её 50-летнего возлюбленного

Частный остров и полмиллиарда рублей на торжество: стало известно, как пройдёт свадьба 20-летней "Мисс Россия" Валентины Алексеевой и её 50-летнего возлюбленного

В сети появилась информация о том, как пройдёт свадьба 20-летней "Мисс Россия — 2024" Валентины Алексеевой с её 50-летним избранником, бизнесменом Ильёй Мительманом.

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