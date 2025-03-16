Одной возможности мало: сможет ли Москва продавать российский газ в Европу

В Москве, похоже, уверены, что поставки природного газа по трубопроводам в Европу могут быть увеличены значительно, если при посредничестве США будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.
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