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Одной возможности мало: сможет ли Москва продавать российский газ в Европу

Одной возможности мало: сможет ли Москва продавать российский газ в Европу

В Москве, похоже, уверены, что поставки природного газа по трубопроводам в Европу могут быть увеличены значительно, если при посредничестве США будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

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