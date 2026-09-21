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Журнал «Профиль»

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Хлеб дорожает в России из-за роста цен на пальмовое масло

Хлеб дорожает в России из-за роста цен на пальмовое масло

Импорт пальмового масла в РФ сократился, а маргарин и заменители молочного жира существенно подорожали: это уже отражается на стоимости хлеба, выпечки и кондитерских изделий.

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