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Культуромания

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Ансамбль «Эргырон» открыл фестиваль народного искусства «Эргав-2026»

Ансамбль «Эргырон» открыл фестиваль народного искусства «Эргав-2026»

Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» показал благотворительное комедийное представление «Однажды в стойбище» на открытии XXX юбилейного фестиваля народного искусства «Эргав-2026».

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