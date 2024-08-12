Социальные дома в Котласе не могут подключить к канализации: возбуждено уголовное дело

КОТЛАС, 12 августа, ФедералПресс. Следователи в Котласе завели уголовное дело о халатности. В СУ СК РФ по Архангельской области уточнили, что нарушения выявлены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
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