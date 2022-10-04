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ЛЧ. Группа «С»: Лерой Сане оформил дубль - «Бавария» разгромила чемпиона Чехии. «Барселона» проиграла в Италии

ЛЧ. Группа «С»: Лерой Сане оформил дубль - «Бавария» разгромила чемпиона Чехии. «Барселона» проиграла в Италии

«Бавария» разгромила «Викторию» со счётом 5:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра была сделана уже к 21-й минуте, когда мюнхенцы отправили третий мяч в ворота чешского клуба.

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