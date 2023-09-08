Вас Ивановых не поймёшь. Твоя жена говорит, что нравится, а ты говоришь не нравится. Или Сага о Мигрантах!!!

Ольга Кожемякина

Малоумному Решетникову надо бы понять разницу между двумя категориями: первая - азиатские работники по контракту с конкретным работодателем на определенной срок без права перетаскивания своего стада с женами и детьми. Эти пусть работают и потом возвращаются к своим семьям, в свои кишлаки, а за их поведение отвечают их работодатели вплоть до уголовной ответственности. И вторая - безрассудная раздача российского гражданства с помощью продажных тварей, чиновников миграционных и полицейских служб. Именно вторая категория виновна во всех преступлениях, в хамском и наглом поведении их и их отпрысков. Вот здесь, господин Решетников, и наводите порядок, а не наматывайте сопли на кулак!