Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что низкий уровень безработицы аномален.
Вас Ивановых не поймёшь. Твоя жена говорит, что нравится, а ты говоришь не нравится. Или Сага о Мигрантах!!!
Комментарии
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Сергей С
Это - капитализм.
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21 час.
Ольга Кожемякина
Малоумному Решетникову надо бы понять разницу между двумя категориями: первая - азиатские работники по контракту с конкретным работодателем на определенной срок без права перетаскивания своего стада с женами и детьми. Эти пусть работают и потом возвращаются к своим семьям, в свои кишлаки, а за их поведение отвечают их работодатели вплоть до уголовной ответственности. И вторая - безрассудная раздача российского гражданства с помощью продажных тварей, чиновников миграционных и полицейских служб. Именно вторая категория виновна во всех преступлениях, в хамском и наглом поведении их и их отпрысков. Вот здесь, господин Решетников, и наводите порядок, а не наматывайте сопли на кулак!
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20 час.
Модест
Желаю России полного поражения в конкуренции за рабочую силу из Центральной Азии с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами! Желаю России победы в конкуренции за специалистов с высшим образованием из высокоразвитых стран! Желаю России победы над своим продажным чиновничеством, которое торгует гражданством!
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1 час.
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